Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'nın merkez Karatay ilçesi İsmail Mahallesi'nde tarlaları inceleyen Ziraat Mühendisi Hüseyin Çelik, eskiden bir metre karın içinde gezerken şimdi ise serçenin yiyeceği otun bile olmadığını söyledi. Sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesinin tarlalardaki su ihtiyacını artırdığını vurgulayan Çelik, “1980’li yıllarda kardan, yağıştan biz burada kışın traktörle gezemezdik. Bu tarlayı sadece sürer, eker bir de baharda ilaç atmaya, gübre atmaya gelirdik. Belki bu tarlaya ben 15 kere geldim. Acaba bir devinme var mı diye. Mesela 80’li, 90’lı yıllarda bu vakitlerde geldiğimiz zaman tarlada tavuk gizlenirdi. Ekini biraz erken ektirenler, ekini sapa kalkmasın diye koyuna, kuzuya yayarlardı. Ama şimdi serçenin yiyeceği ot yok” dedi.

“Şu anda tohum yatağını kazdığımızda kesek çıkıyor”

Tarlalara tohum atılalı 3 ay geçtiğini dile getiren Hüseyin Çelik, yağışların olmaması nedeniyle yüzde 50'nin üzerinde verim kaybı beklendiğini dile getirdi. Çelik, "Ekim ayının başından beri bu tarlalar yağmur ve su bekliyor. Bir ara az yağmur oldu. Ondan mütevellit gördüğümüz gibi buğdaylardan biraz yüzeye düşenleri kök atmış, yukarıya doğru sap atmış ama birçoğu cansız. Şu günlerde olacak 3-4 parmaklık bir yağmur gerçekten çok değişiklik oluşturacak. Büyük sıkıntı var. Birçok tarlada da büyük bir ihtimalle eğer hava şartları böyle giderse verimde yüzde 50, yüzde 60’larda bir düşüş olacağı tahmin ediliyor. Ocak ayını geçtik ama biz bu mevsimde eskiden yarım metre, 1 metre karın içinde gezerken şu anda tohum yatağını kazdığımızda kesek çıkıyor. Bunun da verimlere çok etki edeceğini düşünüyoruz. İnşallah Mevla gerekli yağmuru verirse, bahar iyi gelirse o zaman kurtarır. Ama şu şartlarda pek iç açıcı değil” şeklinde konuştu.

Bugün sulama imkanı olan çiftçilerin ürünlerinin durumunun iyi olduğunu ifade eden Çelik, “Çiftçilerin bazıları bir kere sulamış olmamış, iki kere sulamış, belki bazıları üçüncü sulamayı yapıyor. Ama sulama imkanı olmayanlar için çok sıkıntı, hem verim açısından hem çiftçi açısından. Çiftçi belki tohumu vadeli almış olabilir ya da elinde olanı kullandı, gelecek seneye yatırım yapmıştır. Ama durum bu şekilde giderse pek iç açıcı gözükmüyor gelecek sene için. Verimde büyük kayıplar olur” diye konuştu.