Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının 2008 yılında başlattığı ambulans helikopter hizmeti sayesinde karadan gidilemeyen noktalara da artık ulaşılabiliyor. Dağ taş, kar kış demeden her türlü şartta olay yerine giden helikopterler, hizmete başladığı günden bu yana 34.759 kişiyi hastaneye ulaştırdı. Şimdiye kadar toplam 65 bin saatten fazla uçuş gerçekleştiren helikopterler, sadece geçen yıl 2.765 kişiyi kurtardı. Yaptığı işten gurur duyduğunu belirten ambulans helikopter doktoru Gülcihan Yurtsever, verilen bu hizmetin ücretsiz olduğunu vurgulayarak “Kara yoluyla 30 dakikada daha uzun sürecek yerlere biz gidiyoruz. Hastayı hızlıca alıp hastaneye naklediyoruz. Afet durumlarında da bölgede ilk müdahaleyi biz yapıyoruz” dedi. Acil Tıp Teknisyeni Hasret Ceren Eken de “Bir insana hayatla ölüm arasındaki bu ince çizgide yardım edebilmek, gerçekten onur verici bir şey” ifadelerini kullandı. Pilot Mithat Gürlek de “28 yıllık uçuş hayatımın son yedi yılını böyle önemli bir göre ile yürütüyorum. İnsanları kurtardığım için çok mutlu ve gururluyum” diye konuştu.

HASTA, MERSİN’DEN ANKARA’YA TAŞINDI

Havadan köprüyle nakledildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde oturan 49 yaşındaki pnömoni hastası Halit Cortul, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan şahıs, hava ambulansı ile Kayseri’ye

sevk edildi. Daha sonra ise hava köprüsü sistemiyle başka bir hava ambulansına alındı. Böylelikle tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine nakledildi.

BOLİVYA’DAN GETİRİLDİ

Kıtalar arası hasta sevkiyatı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Bolivya'nın Cochabamba eyaletinde sağlık problemi yaşayan Türk vatandaşının Türkiye'ye getiriliş sürecini sosyal medyadan anlattı. "Aracı hazırlayın, vatandaşımızı almaya gidiyoruz" diyen Kıran "Vatandaşımızı büyükelçiliğimizin aracıyla önce La Paz'a, oradan uçakla Sao Paulo'ya getirdik. Daha sonra diğer vatandaşlarımızla birlikte ülkemize tahliye ettik. Dünyanın her yerinde... Sahada ve masada" ifadelerini kullandı.