Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara'da ByLock operasyonu: 17 gözaltı kararı
12.01.2021 - 09:58 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,
759339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759339.aspx
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