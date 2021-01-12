Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde karayolu Şereflikoçhisar mevkiinde 59 KA 873 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Ankara-Niğde yolunda trafik kazası: 2 yaralı
12.01.2021 - 15:00 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,trafik kazası,
759410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759410.aspx
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