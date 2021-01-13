Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan camiye akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle caminin minaresi yıkılırken, cami içerisinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Mahalle Muhtarı İsmail Özdemir caminin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Akşam saatlerinde köyümüz camisine yıldırım düşmesi sebebiyle minaremiz yıkılıp camimiz harabe haline geldi. Elektronik eşyalar tamamen yandı. Kapı ve pencere yandı, üst tavan yıkıldı. Camimiz tamamen kullanılamaz halde. Sevindiğimiz şey içeride cemaat olduğu halde can kaybımız ve yaralımız yok, kimse zarar görmemiş" derken, mahalle sakini İbrahim Özdemir, "Yıldırım düşmesi sonucu camimizde maddi hasar oluştu, minaresi yıkıldı. Camlar, kapılar kırıldı, üst katında çökmeler oldu" dedi.

Öte yandan yıldırımın düşme anı, cep telefonu tarafından kaydedildi.