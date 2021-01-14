Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden bir tır, otoyolun 10. kilometresinde yoldan çıkarak kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır, yoldan çıkarak, ters döndü.
Kazadan sürücü yarala almadan kurturulurken, tek şeridi ulaşıma kapanan yol çekici yardımıyla tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Yoldan çıkan tır ters döndü
14.01.2021 - 15:56 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan tır yoldan çıkarak, ters döndü
Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden bir tır, otoyolun 10. kilometresinde yoldan çıkarak kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır, yoldan çıkarak, ters döndü.
Etiketler : gaziantep,tır,
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