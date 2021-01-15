Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı öğrenilen bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatısı ve iç tarafı alev alev yanan gecekondu vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.