Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pütürge ilçesi'nde yaşanan olayda, tek katlı müstakil bir evde yaşayan ve geçimini beslediği ineğin sütüyle sağlayan yaşlı bir teyzenin büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Pütürge ilçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ineği çalan şahısların izine Malatya kent merkezinde ulaşıldı. Ekiplerce yapılan operasyonda çalınan inek ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilen inek yaşlı teyzeye teslim edilirken, tek geçim kaynağı olan ineğin bulunmasına çok sevinerek duygulanan yaşlı teyze "Siz bana sahip çıktınız Allah'da size sahip çıksın, Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin, kurban olurum size" diyerek ekiplere teşekkür etti.