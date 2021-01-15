Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimsesiz ve evsiz olan Mustafa Sağ (53), bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından pansiyona yerleştirildi. Sabah saatlerinde oda arkadaşı, Sağ’ı uyandıramayınca yetkililerden yardım istedi. Pansiyon görevlileri ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Sağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağ’ın şüpheli ölümü sonrası oda arkadaşı ve 2 şahsın ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Yaşlı adamın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.