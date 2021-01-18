Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

*Kombinizi 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayınız. Bu, yakıt tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağlar.

*Radyatörlerin arkasına ısı levhası koyun. Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile kapatmayın. Radyatörler örtülürse yakıt tüketimi yüzde 15 artar.

*İdeal oda sıcaklığı 20 ila 22 derecedir. Odalarda termostat kullanarak dereceyi kontrol altına alın.

*Pencereleriniz çift camlı olsun. Pencere kenarlarındaki boşlukları bunun için üretilen süngerler ile kaplayın. Can ve mal güvenliği için menfezi kapatmayın.

*Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizi örtün.

*Konutlarda ısıtılmayan bölümlere açılan kapıları (hol, banyo, tuvalet vb.) sadece kullanılacağı zaman ve kısa süreli açık tutun.

*Kombileri, kısa süreli açıp kapatmayın. Kombiler kullandığı yakıtın büyük bölümünü ilk 30 dakika içinde suyu ısıtmak için kullanır.

*Isıtıcı cihazlarınızın bakımlarını yetkili servislere düzenli olarak yaptırın. Filtreleri de temizletin.

*Baca çekişi iyi olmayan eskimiş bacaların, standarda uygun paslanmaz çelik bacalarla değiştirilmesi, cihazınızın verimini arttırır.

*Sıcak su termostatınızı 50 C’ye ayarlayın. Su ısıtma kontrol vanasını “pilot” konumuna getirin, eğer evden bir hafta veya daha fazla uzak kalacaksanız kapatın. Evden kısa *süreli ayrılacaksanız dereceyi en düşük seviyeye getirin.

*Sıcak su boruları yerden ve duvar diplerinden geçtiğinden suyun soğumasına sebep olur. Boruları izole ettirerek bunun önüne geçebilirsiniz.

*Su tasarruflu duş başlıkları kullanın. Sızdıran muslukları tamir ettirin.

*Bulaşıkları elde yıkıyorsanız durulamayı mümkün olduğunca soğuk suyla yapın.

*Elektrik kesildiğinde kombinizi kapatın.

*Yemek pişerken fırının veya tencerenin kapağını sık sık açmayın. Genellikle düdüklü tencere kullanın.

*Binanıza ısı yalıtımı yaparak, dışarıya olan ısı kaybını azaltabilirsiniz.