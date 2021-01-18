Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu sabah yüzde 85 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Şu saatlerde ise trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyesinde olduğu görülüyor. Mesai bitimi ile zaman zaman bazı noktalarda yoğunlukların yaşandığı gözlendi.