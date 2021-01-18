Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metro istasyonları, duraklar ve ilçe merkezi gibi kalabalık alanlara koyduğumuz çeşmelerden akan sıcak çorba, sabah işine giden vatandaşın içini ısıttı. Projemiz diğer belediyelere de örnek oldu, kısa sürede hemen hemen yurdun birçok yerinde yaygınlaştı. Ancak bazı haber siteleri bu hayır işinden rahatsız oldu ve karalama kampanyası başlattı. Sitelerde, çorba ihalesini alan kişi üzerinden aleyhimize algı ve manipülasyon operasyonları yapıldı” açıklamasında bulundu.



“İHALELERİMİZ ŞEFFAF”

İhalelerin sıkı şekilde denetlendiğini açıklayan Esenler Belediyesi, şöyle devam etti: Yapılan haberlerde, ilçedeki çorba çeşmeleri için açılan ihaleyi kazanan şirket sahibinin siyasi kimliğinden hareketle belediyemizin kurumsal kimliğine saldırılmıştır. Öncelikle şunu belirtelim ki, habere konu olan ihaleler ve belediyemizin diğer bütün ihaleleri, Kamu İhale Kanunu'na (KİK) göre açık ve şeffaf bir şekilde yapılmakta. KİK’in ilan platformu olan EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yayınlanmaktadır. İhalenin bütün süreçleri KİK tarafından takip edilip onaylanmaktadır. Belediyemizin ihalelerine giren firma ve yöneticilerinin hangi partiye, hangi vakıf veya derneğe, hangi aidiyete mensup olduğuna bakmayız. Çünkü bizim için asıl olan Esenler Belediyesi’nin ve halkının menfaatleridir. Belediyemizde ihaleler ahlaka ve hukuka uygun olarak yapılır. Bu doğrultuda ihaleye katılma şartlarını taşıyan her firma ve kişi belediyemizin ihalelerine teklif verebilir. Açık ihale usulü ile yapılan ihaleler sonucunda en uygun teklifi veren firma o işi üstlenmiş olur. Belediyemizde ihaleler şimdiye kadar böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Ayrıca bütün belediyeler gibi Esenler Belediyesi de periyodik olarak Sayıştay tarafından denetime tabi tutulmaktadır. İhalelerimiz dâhil olmak üzere bütün yönetim süreçlerimiz en ince ayrıntısına kadar tetkik edilmektedir. Bu kadar şeffaf, bu kadar hukuki ve kanuni olarak yapılan ihalelerimize katılan firma ile sahiplerinin aidiyetleri üzerinden belediyemizi suçlayıcı nitelikteki haberin tamamen art niyetli ve kasıtlı olduğu kanaatindeyiz. Kamuoyuna açık bu bilgileri gizli bilgilermiş gibi haberleştiren basın kuruluşları, tarafı oldukları siyasi zihniyetle ilgili algı çalışması yaptıkları herkes tarafından bilinmektedir.