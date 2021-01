Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA İHA

Ülke genelinde yağışların artmasıyla barajlardaki doluluk oranları yükseldi. Bu oran İstanbul’da yüzde 29’u, Ankara’da yüzde 20’yi aştı. Son yağışların ardından kuraklık riskinin devam edip etmediği tartışılırken, uzmanlar yeni tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı veya bakanlık bünyesinde yağmur suyu hasadı seferberliği başlatılmasını önerdi.

HER YIL AYNI KORKUYU YAŞARIZ

Prof. Dr. Kadıoğlu, “Kuraklık riski azaldı ama bu durum, bizi su stresinden çıkarmaz. Su kıtlığı tehlikesini sürekli hissedeceğiz. Birkaç günlük yağışla ‘Bu iş bitti’ diyemeyiz. Her sene bu korkuyu yaşamaya devam edeceğiz. İstanbul ve Ankara’nın iklimi, yağışların değişkenliği ve kullanılan su miktarı belli. Bu şehirlerin, ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor; yorgan her an kısa kalabilir, geniş bir yorganımız yok. Bu problem bitmez; yağışlar 2-3 kat da yağsa bu kentlerde suya aşırı talep var; ama kaynakları sınırlı" dedi.

HER DAMLA HAYATİ ÖNEMDE

Su biriktirme yöntemlerinden birinin "yağmur suyu hasadı" olduğunu belirten Kadıoğlu, her damlanın önemine vurgu yaptı. Bunun çeşitli yöntemlerle yapılabildiğini anlatan Kadıoğlu, “Yağmur suyu hasadı, ülke geneline yayılmalı ve her yerde farklı şekillerde yapılmalı. Kimi yerlerde çatıdan gelen su, kimi yerlerde yoldan akan su biriktirilmeli. Kimi yerlerde de eğimli arazide hızla akıp giden suyun yavaşlatılması, yaydırılması ve toprağa yedirilmesi gerekiyor. Yağmur suyu hasadı, ulusal bir seferberlik gerektirir. Cumhurbaşkanlığı ya da bakanlık düzeyinde yapılması lazım" ifadelerini kullandı. Su israfına son verilmesi gerektiğinin de altını çizen Kadıoğlu, yağmur suyunun, kullanım suyu olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

ÇATILARDAN AKAN SUYU KULLANMALI

İstanbul'da yağmur suyu hasadına başlandığını hatırlatan Kadıoğlu, "Çatılardan akan sular toplanıp kullanım suyu olarak değerlendirilmeli, oldukça önemli miktar. Yağmur suyu hasadı, selle mücadele için çok önemli" şeklinde konuştu.