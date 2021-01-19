Beklenen kar yağışının gelmesi ile adeta gelinliğini giyen İstanbul’un her noktası kartpostallık bir manzaraya sahne oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde gün batımı manzarası havadan görüntülendi. Kızıla bürünen gökyüzü karlarla kaplı şehri adeta film platosuna çevirdi. Gökdelenlerin arasından gün batımı manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.
Kış güneşiyle kartpostallık gün batımı
19.01.2021 - 09:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da gün batımıyla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Havadan çekilen şehrin eşsiz manzarası izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,gün batımı,
760971 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760971.aspx
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