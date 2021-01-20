Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Pirinçeken bölgesinde yaşayan boz ayıların kış uykusundan uyanmaları kameralara yansıdı. Yöre halkı, ayıların bu mevsimde fazla görünmediklerini belirterek aç oldukları için kış uykusundan uyandıklarını belirtti.
Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı
20.01.2021 - 09:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Pirinçeken köyü bölgesinde kış uykusundan uyanan ayı ve yavrusu görenleri şaşırttı.
Etiketler : hakkari,
761264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761264.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER