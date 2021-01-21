Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz ay vefat eden Yunus Demirtaş’ın evinin duvarında tarihî eser olduğu bilgisi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. 1958’te inşa edilen ve “kâgir” olarak tabir edilen yığma taş binanın giriş kısmının sağ tarafındaki duvar üzerinde çiçek, koç ve boğa başı ile bir erkek ve bir kadın yüzü tasvirinin yer aldığı lahit tespit edildi. Milattan sonra 3. yüzyıla ve Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen lahdin müzeye taşınması için çalışma başlatıldı.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri, söküm sürecinin eve ve lahde zarar vermeden tamamlanacağı bilgisini verdi. Bölgede özellikle 50 seneden eski binalarda benzer durumla karşılaştıklarına dikkati çeken yetkililer, bina yapım denetimlerinin olmadığı dönemlerde köylülerin evlerini yaparken şuursuz bir şekilde yakınlarındaki antik kalıntıları kullanabildiğini ifade etti. Mahalle Muhtarı Rami Gök, “Tarihî eseri daha önce birçok defa gördük. Fakat süslü bir mermer işçiliği zannettik. Yunus Demirtaş'ın yeğenleri lahdin güvenli bir şekilde, eve zarar verilmeden alınmasını istediler. Duvardan alınarak Manisa Müzesine götürülecek” dedi.