Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’nın Hamur ilçesine 26 kilometre mesafedeki Karaca köyüne ulaşım, tipi ve fırtına sebebiyle durdu. Köyde ikamet eden 25 yaşındaki Çiğdem Karagöz’ün, evinde doğum sancıları başladı. Genç kadının yakınları, yetkililerden yardım istedi. Sağlık ekipleri, bir metreyi bulan karda paletli ambulansla köye ulaştı. Ekipler, Karagöz’ü alarak yakın bir köyde bekletilen normal ambulansa taşıdı. Kadın, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aynı ilçeye bağlı Alakoyun köyünde de iki aylık hamile olan Zehra Aslangiri’nin (36), kanaması başlayınca 112 Acil’e haber verildi. Paletli ambulans ile altı saatte köye giden ekipler, kadını Hamur Devlet Hastanesine getirdi. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine 19 kilometre mesafedeki Adaklı köyünde ise önceki akşam rahatsızlanan Hanife Han (67), iki saatlik çalışma sonrası kurtarıldı. Muş’un merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Sudurağı köyünde rahatsızlan Cevahir Balkan (66) ile merkeze 50 kilometre mesafedeki Aligedik köyünde kalp çarpıntısı olan 20 yaşındaki Zeynep Polat’a da altı saatte ulaşıldı. Mersin Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde araç içinde mahsur kalan 12 kişinin imdadına yine karla mücadele ekipleri yetişti.

Yedi aylık bebeğe dört saatte ulaşılabildi

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine 14 kilometre mesafede bulunan Değerli köyüne bağlı Köycük mezraında yaşayan yedi aylık Abdürrahim Kırmızıtaş’ın ateşi çıktı. Bölgeye çağrılan kurtarma ekipleri, yoğun tipiye rağmen bebeğe ulaştı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Abdürrahim, dört saatte hastaneye kaldırılabildi.

Hastaneden eve gidemediler

Van Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen böbrek hastası Kevser Astam (55), Bayazıt Mahallesi’ndeki evine kar yüzünden gidemedi. Kadının imdadına yetişen karla mücadele ekipleri, yolu açtı. Böylece Astam evine varabildi. Aynı hastaneden taburcu edilen iki yaşındaki Hamza ile babası Osman Çilek de Erciş’e 15 kilometre mesafedeki Keklikova Mahallesi’ne ekipler sayesinde gidebildi.

Yaşlı kadın böyle taşındı

Batman’ın Sason’a 15 kilometre uzaklıktaki Gürgenli köyü yolu, kar sebebiyle kapandı. Kalp yetmezliği ve solunum rahatsızlığı olan Feleknaz Atalay (65), aniden rahatsızlanınca yardım çağrıldı. Köye paletli ambulans ile dört saatte ulaşan sağlık ekipleri, hastayı Sason İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Atalay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.