Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında aranan bir zanlı yakalandı. FETÖ terör örgütü suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde evinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Malatya’da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
21.01.2021 - 18:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Malatya,
761626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761626.aspx
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