Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında aranan bir zanlı yakalandı. FETÖ terör örgütü suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde evinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.