Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasanören köyüne bağlı Yeni Mahalle'de sobadan zehirlenen dört vatandaş için 112 Sağlık ekipleri harekete geçti, ancak köyü yolunda kalınlığı 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle ambulans ilerleyemedi. Bunun üzerine devreye giren jandarma ekipleri sobadan zehirlenen vatandaşları sırtlarında taşıyarak ambulanslara ulaştırdı. 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.