Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da 3 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 200’ün üzerinde köy yolu kapanmış ve İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışmalar başlatılmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrasında kapalı köy yolu sayısı 200’den 7’e düştü.

Ekipler Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı 7 köy yolunun da açıklaması için çalışmalarına devam ediyor.