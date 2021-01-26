Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Şehitlioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 69 yaşındaki Mehmet Piştav, akşam saatlerinde eşi ile birlikte televizyon izleyip meyve yedikten sonra gece saatlerinde uyumak için yatak odasına gitti. Bir süre sonra eşinin seslenmesine yanıt vermeyen Piştav için 112 acil servis ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabibin yaşlı adamın ölümünü şüpheli değerlendirmesi üzerine, jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde ve yaşlı adamın cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi önce Kula Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.