Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib bölgesindeki geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle 50 bin mültecinin konakladığı çadırlar kullanılamaz hale geldi. Zor durumda olan mülteci ailelere Sadakataşı tarafından battaniye, bot, mont, çocuk kolisi ve süt dağıtımları gerçekleştirildi.

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına göç eden İdlibli mülteciler başta gıda, barınma ve sağlık alanlarında sorunlar yaşıyor. Sadakataşı, hayırseverlerin destekleriyle mülteci ailelere destek olmayı sürdürüyor.

Selden etkilenen ailelere kış yardımı

İdlib’de yaşanan sel felaketinden etkilenen Seyyale çadır kentinde yaşayan mülteci ailelere 250 adet battaniye, 150 çocuğa ise bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek bölgede kış yardımları kapsamında önümüzdeki günlerde soba, yakacak, kışlık kıyafet ve battaniye dağıtımları gerçekleştirecek.

Süt ve çocuk kolisi dağıtımı

İdlib’de bulunan Sadakataşı yardım ekibi Seyyale çadır kentinde yaşayan 150 aileye ikişer paket çocuk bezi ile bebek bisküvisi, ıslak mendil ve şampuandan oluşan çocuk kolisi dağıttı. Ayrıca 960 paket bir litrelik süt mülteci ailelere ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘İdlib’de bulunan çadır kentlerde yaşayan 50 bin mülteci yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiriyor. Mülteci kardeşlerimize destek olmak için bölgeye göndermiş olduğumuz yardım ekibimiz çocuk kolisi, süt, battaniye, bot ve mont dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgeye önümüzdeki günlerde insani yardım ulaştırmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu İdlib yardımları destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine görüşebilirsiniz.