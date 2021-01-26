Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gelmesi ile birlikte Aydın genelinde de havalar soğumaya başlarken Aydın Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. Akşam saatlerinde etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgar ile ilgili uyarıda bulunan Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan Vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemeleri için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın il genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su bashm, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anda kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.