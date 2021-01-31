Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden Mustafa Çelik (47), oğlu Mürsel Çelik’i (24) vatani görevini yapmak üzere Samsun’da birliğine teslim etti. Dönüş yoluna geçen aile, Samsun-Ankara karayolunun 34. kilometresinde kaza yaptı. Mustafa Çelik idaresindeki hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik (41) ile oğlu Gürsel Çelik (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Armutalan köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köy meydanında helallik alındıktan sonra cenazeler traktör römorkuna konularak köy mezarlığına götürüldü. Mezarlıkta önce annenin, daha sonra baba ile oğlunun cenaze namazı kılındı. Hayatının en büyük acısını yaşayan Mürsel Çelik, metanetini korumaya çalıştı. Cenazeler yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

"Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı deneyeceğim"

Ailesine son görevini yapan Mürsel Çelik, ”Söylenecek pek bir şey yok. Takdiriilahi diyoruz. Rabbim'den gelen bir şey, böylesi kısmetmiş. Hayat bir şekilde devam ediyor. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı deneyeceğim. Babam beni birliğe teslim ettikten birkaç saat sonra kaza yapmış” dedi.