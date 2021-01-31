Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Fatih Mahallesi’ne bağlı Birinci Öner Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Altıner (19) evinde arkadaşlarını davet etti. Altıner’in arkadaşı P.A. (17) evdeki av tüfeğiyle oynadığı esnada tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucunda Altıner başından yaralandı. Evdekilerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Altıner, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. P.A. ve 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.