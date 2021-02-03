Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi E-90 Devlet Karayolu üzerinde sabah saatlerinde Ankara istikametine seyir eden Eyüp T. idaresindeki 34 SB 6262 plakalı araç, Koşay Caddesi Kavşağı Altınbaşak Un Fabrikası önüne geldiğinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Nurettin Akyüz'e çarptı. Kazada Akyüz olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.