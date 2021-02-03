Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi E-90 Devlet Karayolu üzerinde sabah saatlerinde Ankara istikametine seyir eden Eyüp T. idaresindeki 34 SB 6262 plakalı araç, Koşay Caddesi Kavşağı Altınbaşak Un Fabrikası önüne geldiğinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Nurettin Akyüz'e çarptı. Kazada Akyüz olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
03.02.2021 - 13:20 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
764863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764863.aspx
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