Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir şirkette çalışan bir genç kız ile tıp fakültesi öğrencisi olan erkek arkadaşı, aile arasında nişanlandı. Okulunu bitirip doktor olan erkek, iddiaya göre nişanlısından bir mesaj ile ayrıldı. Hayalleri yıkılan kız, nişanı gelenek ve görenekler gereği ailesinin yaptığını, hiçbir kusuru olmadığı hâlde nişanlısının ondan ayrıldığını ve başka biriyle yeni bir ilişkiye başladığını belirterek 5. Aile Mahkemesinde dava açtı. Kız, nişan masrafı ve davalıya verilen harçlık için 10 bin TL maddi, çektiği acılar için de 40 bin TL manevi tazminat talep etti. Mahkeme, 1.566 TL maddi, 20 bin TL de manevi tazminatın ödenmesine hükmetti. Davalı temyize gitmesi üzerine dosyayı ele alan Yargıtay, manevi tazminat talebini reddederek “Nişan bozulduğu için tarafların üzülmesi doğaldır. Bu sebeple manevi tazminat verilmez” ifadelerini kullandı. Süleyman Aydın BURSA İHA