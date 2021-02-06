Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında işlem yapılıyor. Bunlardan biri de Yusuf Can Ç. oldu. Kısıtlama öncesi arkadaşını evine bırakan genç birlikte yemek yediler. Kısıtlama saatinin geldiğini fark etmeyen genç, arkadaşının evinden çıkıp evine giderken polislere yakalandı. Polislere sunduğu mazeret onu kurtarmadı. Yusuf Can Ç'ye kuralları ihlal etmekten dolayı 3 bin 150 TL ceza kesildi. Şahıs daha sonra evine gitti. Aynı bölgede yapılan denetimlerde bir Suriyeli gence de kısıtlamayı ihlal etmesinden dolayı ekipler tarafından ceza kesildi.