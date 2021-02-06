İstanbullular bu sabah güne sisle uyandı. Birçok noktada etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken birçok noktada ortaya kartpostallık manzaralar da çıkardı. Oluşan sis nedeniyle binalar görünmez hale gelirken, Beşiktaş'ta oluşan sis havadan görüntülendi.
İstanbul’da sis manzaraları
06.02.2021 - 13:55 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluştururken, Beşiktaş’ta oluşan sis havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,sis,
765592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765592.aspx
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