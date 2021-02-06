Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden Türkiye’nin çeşitli illerinde buldukları satılık tarla ve arsaları sahte kimlik düzenleyerek satmaya çalıştığını tespit ettikleri 2 kişiyi takibe aldı. Bursa’da ikamet ettikleri öğrenilen şüpheliler Yusuf K. (50) ve Mustafa S.’nin (65) Ankara, Balıkesir ve Karabük illerinde aynı yöntemle 1 milyon TL’lik vurgun yaptıklarını tespit eden ekipler, son olarak Bahri Ş. isimli şahsa, Yılmaz Ç. adına Tekirdağ’da kayıtlı tarlayı 300 bin TL karşılığında satmaya çalıştığını belirledi. Bu sırada Manisa’da bulunan dolandırıcılar Yusuf K. ve Mustafa S. tapu satışını yapmak üzere Bahri Ş.’yi de Manisa’ya davet etti. Operasyon için harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Yusuf K. ve Mustafa S.’yi Manisa’da suçüstü yakaladı. Dolandırıcılık şüphelileri Yusuf K. ve Mustafa S’nin üst aramasında Yılmaz Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Ankara, Balıkesir, Karabük illerinde de sahte kimlikler ile aynı yöntemi kullanarak 1 milyon TL’lik vurgun yaptığı öğrenilen şüpheliler, “Evrakta Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan gözaltına alındı.

Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Yusuf K. ve Mustafa S. daha sonra adliyeye sevk edildi.