Sivas’ın Geremek ilçesi Karagil köyü yakınlarında deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 01.01 ve büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. İlk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana gelmedi. 2 Şubat tarihinde depremin meydana geldiği çok yakın bir nokta olan Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Sivas'ta korkutan deprem
08.02.2021 - 01:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Gemerek ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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