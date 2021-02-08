Sivas’ın Geremek ilçesi Karagil köyü yakınlarında deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 01.01 ve büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. İlk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana gelmedi. 2 Şubat tarihinde depremin meydana geldiği çok yakın bir nokta olan Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.