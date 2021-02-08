Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan Y.S. ve Y.S. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 24.41 gram metamfetamin ve 5.34 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.