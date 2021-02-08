Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Düzce-Beyköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyköy’den aldığı hasta ile Düzce istikametine seyir eden Kenan A. idaresindeki 81 FN 941 plakalı Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ambulans, aynı istikamette giden Hüseyin V. idaresindeki 81 AAJ 055 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Hüseyin V. ile Muhammet H. ve Muhammet Efe A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza yapan ambulanstaki hasta da başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri, araç sürücüsü Hüseyin V.’nin 2,07 promil alkollü olduğunu tespit ederken, araç içerisinde ruhsatsız 2 adet kuru sıkı silah ele geçirildi. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da bölgeye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.