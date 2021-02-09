Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da etkisini devam ettiren fırtınalı hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, İstanbul semalarında beliren ‘Hilal’ görenleri mest etti. Denizde oluşan dalgaların kıyıyı dövdüğü sabah saatlerinde, uçuşan martıların görsel şölen sunduğu gökyüzünde ‘çeyrek ay’ olarak da bilinen ‘hilal’ İstanbul semalarını süsledi.