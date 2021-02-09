İstanbul’da etkisini devam ettiren fırtınalı hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, İstanbul semalarında beliren ‘Hilal’ görenleri mest etti. Denizde oluşan dalgaların kıyıyı dövdüğü sabah saatlerinde, uçuşan martıların görsel şölen sunduğu gökyüzünde ‘çeyrek ay’ olarak da bilinen ‘hilal’ İstanbul semalarını süsledi.
Fırtınalı İstanbul semalarında ‘Hilal’ belirdi
09.02.2021 - 09:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olumsuz hava şartlarının etkisini devam ettirdiği İstanbul’da, ‘çeyrek ay’ olarak da bilinen ‘Hilal’ semaları süsledi.
Etiketler : fırtına,istanbul,hilal,
766222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766222.aspx
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