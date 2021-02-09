Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Ümraniye’de geçtiğimiz Cuma günü yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü sinyal vererek sağ tarafa dönmeye çalıştı. O sırada arkasından gelen motosikletliyi fark etmeyen sürücü direksiyonunu kırınca arkadan gelen motosikletli, otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanı etkisiyle yere düşerken, motosikletliyle beraber yol alan diğer motosiklet sürücüleri de olay yerine geldi. Otomobil sürücüsü ile çarptığı motosikletli arasında burada bir süre tartışma yaşandı. Yere düşen motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Diğer motosiklet sürücüleri ise olan biteni izledi. O sırada darp edilen kişiye yardım etmek isteyen bir kişiye de motosiklet sürücüleri engel onaya çalıştı. Saldırgan motosiklet sürücüsü darp ettiği kişinin otomobiline daha sonra tekme atarak aynasını kırdı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü dönmeye çalıştığı sırada arkadan gelen motosikletli otomobile çarpıyor. Yere düşen motosiklet sürücüsü yerden kalkarak otomobil sürücüsünü darp ediyor. Diğer motosikletliler de darp edilen kişiyi kurtarmaya çalışan kişiyi engelliyor.