Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Doğantepe mevkiinde küçükbaş hayvancılık yapan Seyfi Öztürk isimli vatandaşa ait yaklaşık 45'e yakın koyun evinin önünden kayboldu. Başıboş koyun sürüsü geze geze Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki karayoluna indi. Sürüyü gören vatandaşlar trafiği etkilediğini fark edince herhangi bir olumsuzluğa karşı koyunları uzun uğraşlar sonucunda bir garaja yerleştirilirken bir saatlik arayışın ardından sürünün sahibinin Seyfi Öztürk olduğu tespit edildi. Koyunlarını almaya gelen Öztürk, "Müşteri vardı, adak kesiyordum. Koyunlar evin önünde yatıyordu bir anda yarısı kayboldu. Arıyordum 1 saattir. Buradan haber geldi. Çıktık geldik buraya. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Koyunların trafiği kilitlediğini fark eden vatandaşlardan biri, "Koyunlar Dede Durağı tarafından geldi. Trafikte baya engellemeler yaptılar. Trafiği aksatıp ana caddeye doğru gidiyorlardı. Baktık tehlike arz edecek emniyeti aradık. İnsani görev olarak garaja koyuverdik" ifadelerini kullandı.