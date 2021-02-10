Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar alanında satılan ananas, vatandaşların artan talebi ile vazgeçilmez meyveler arasına girdi. Ekvator bölgesi ürünü olan ananasın tanesi 12 TL'den satılıyor. Bu meyveye vatandaşların çok ilgi gösterdiğini anlatan satıcı Gencer Genç “Fiyat olarak yüksek bir meyve olsa da müşterilerimiz ananastan vazgeçemiyor, aksine daha çok ilgi gösteriyor. Akşamüstü olduğunda ananas tezgâhı boş kalıyor. Özellikle ebeveynler çocukları için gelişme çağlarında önemli bir rol oynayan ananası sık sık tüketiyorlar. Bir de uzmanların zayıflamak için ananas yenmesi yönündeki açıklamaları satışlarımız daha arttı" dedi.

Faydaları çok fazla

Özellikle A ve C vitamini açısından zengin olan bu meyve, dengeli tüketilirse sağlığınız için bir numaralı dost haline gelebilir. Ananasların sağlığa yararları oldukça fazladır. Ananas yüksek miktarda C vitamini ve manganez içermektedir. Ananastaki vitamin ve mineraller viral ve bakteriyel enfeksiyonları kısaltmaya ve kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı oluyor.