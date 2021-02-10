Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mide kanaması, halsizlik ve öksürük şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 98 yaşındaki Behiye Türkler, yapılan tetkiklerinin yanı sıra Covid-19 testinin de pozitif çıkması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşan Behiye nine, tıbbi tedavi ve takiplerinin tamamlanmasının ardından gerekli kontrolleri yapılarak hastaneden taburcu edildi.

“Hastamızın taburcu olmasını görmek bizi mutlu etti”

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Cem Şahin, 98 yaşındaki Behiye nineyi şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “11 aydır pandemi sürecinde pek çok vaka gördük. Behiye ninemizin taburcu olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. 10 gün yoğun bakımda, 7 gün serviste tedavi gördü. Bu süreçte kendisi hepimize bir moral kaynağı oldu” dedi.



Aşılanmanın yanı sıra bireylerde sağlıklı beslenme alışkanlığı, ev içinde günlük hareketli bir yaşam ve gerekli tedbirlerle kendilerini hastalığa karşı korunmalarının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Şahin, “Daha önce hastalığı geçirenler aynı şikayetle tekrar başvurabiliyorlar. Tam olarak ben hastalığı geçirdim tekrar hastalanmam diye düşünmek büyük bir yanılgıdır. Hastalığı geçirdiğini düşünen insanlar da daha dikkatli olmak zorunda. Herkesin maske, mesafe ve temizliğe her zamankinden daha çok dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.