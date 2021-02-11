50 yaşındaki Avukat Tansu Güner'den haber alamayan kardeşi sabah evine gitti. Evde Mehmet Tansu Güner'i hareketsiz halde bulan kardeşi hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avukat Mehmet Tansu Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Avukatın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, otopsi sonucunda kalp krizi bulgularına rastlandığı öğrenildi.
Avukat evinde ölü bulundu
11.02.2021 - 13:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur Barosuna kayıtlı Avukat Mehmet Tansu Güner bu sabah evinde ölü bulundu.
Etiketler : burdur,avukat,Mehmet Tansu Güner,
766796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766796.aspx
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