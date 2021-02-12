Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabaha karşı saat 05.45 sıralarında İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre dekoratif ürünlerin satış yapıldığı 2 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sardı. Dükkanın alevler içerisinde kaldığını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre dükkanlara da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangının ardından içeride herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Haberi duyan iş yeri sahipleri gördükleri manzara karşısında duygusal anlar yaşadı

Yangın haberini alan dükkan sahipleri ise alevler içerisinde kalan iş yerlerinin önüne geldi. Gördükleri manzara karşısında birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalışan iş yeri sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.