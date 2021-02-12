AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
12.02.2021 - 07:02 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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766961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766961.aspx
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