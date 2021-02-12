Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayında dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Kocaeli'de terör operasyonu: 13 gözaltı
12.02.2021 - 09:28 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kocaeli,polis,terör operasyonu,
766979 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766979.aspx
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