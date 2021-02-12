Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayında dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.