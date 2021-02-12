Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmit ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Oğuz Ç'ye, M.A. idaresindeki 41 KG 696 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğuz Ç., ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.