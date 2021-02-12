Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 15 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa neden oldu. Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğu ara yollarda da gözlendi, Avrasya Tüneli girişindeki birikme Samatya'ya kadar uzandı.

Avrupa Yakası'nda, E-5'te Bakırköy'den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde trafik akışı yavaşlarken, Anadolu-Avrupa yönünde de köprü girişine kadar olan bölgede yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 18.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Bu arada, kısıtlama öncesinde kentin Anadolu Yakası'nda bazı alışveriş yerlerinde hareketlilik yaşandı.

Üsküdar, Kuzguncuk, Çengelköy ve Altunizade sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık pazarında kalabalığa neden oldu.

Üsküdar'daki semt pazarında ve tarihi balıkçılar çarşısında da kalabalık gözlendi. Pazarda zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadığı dikkat çekti.

Üsküdar Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince pazar girişinde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar alana alınmadı. Ayrıca ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak sık sık uyardı. Pazardaki yoğunluğun mesai saatinin bitiminden sonra arttı.

Üsküdar Meydan'da bulunan halk ekmek gişesi ve simit fırını önünde de vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Mesai saati sonrası vatandaşların, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar- Beşiktaş vapur hatlarında, otobüs ve Marmaray duraklarında biriktiği gözlendi.

Öte yandan Beykoz içerisinde araç hareketliliği gözlenirken, ana yollara ulaşan tali yollarda da araç yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Beykoz Kavacık’ta kurulan semt pazarında vatandaş yoğunluğu yaşandı. Üç gece 2 gün sürecek kısıtlama öncesi erzak alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, manav, balık tezgahı ve pazar gibi toplu alışveriş yapılan alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Beykoz Belediyesi Zabıta ekiplerinin pazar girişlerinde ateş ölçümü yaptığı görülürken, maskesi olmayan vatandaşlar alana alınmadı.

Zabıta ekipleri pazar alanında vatandaşları maske, mesafe hijyen kurallarına dikkat etmeleri için sık sık anonslarla uyardı.