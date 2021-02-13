Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde 530’uncu günde de sürüyor.

“Bize yaptıkları zalimce”

Gaziantep'te oturan Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için HDP il binası önüne oturma eylemlerine devam ediyordu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde eylemlerini sürdüren annelerden Cennet Kabaklı, “Oğlum, 6 yıldır esir tutuluyor. Oğlum için buradayım, ben evladımı almadan gitmeyeceğim. Soğuk demedim, kış demedim, koronavirüs demedim buradayım. Bize yaptıkları zalimce. Oğluma orada zalimce davrandılar, bana da burada. Ben, HDP’den, PKK’dan evladımı istiyorum” dedi.