Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Yılmaz T., arkadaşı M.K.'yı yemeğe davet etti. Yemek sonrası Yılmaz T., birlikte gezmeye çıktıkları sırada Şirinevler Mahallesi'nde arkadaşı M.K. tarafından vuruldu. Olay sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Yılmaz T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz T.’yi öldüren M.K. ise kayıplara karıştı.

Son 1 haftada 4 arkadaşına daha saldırıda bulundu

M.K.'nin son 1 haftada 4 arkadaşına daha saldırıda bulunduğu öğrenilirken, şahsın cezaevinden pandemi dolayısıyla çıktığı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.