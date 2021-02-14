Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No: 6’da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mühendis olduğu öğrenilen Oğuz Taner Ekmenci (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci’yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz Taner Ekmenci annesini bıçakladığını söyledi. Olay polise haber verildi. Oğuz Taner Ekmenci polis tarafından gözaltına alındı. Eve giden polis ekipleri Mihrican Ekmenci’nin cesedi ile karşılaştı. Mihrican Ekmenci’nin halk eğitimde muhasebe kursu öğretmenliği yaptığı ancak pandemi dolayısıyla kurslar kapatılınca ailesinin Kahramanmaraş’tan gönderdiği salçaları pazarlarda satarak çalıştığı öğrenildi. Mühendis Oğuz Taner Ekmenci’nin zaman zaman eşine şiddet uyguladığı ve bu yüzden daha önce de eşine yaklaşmama tedbir karaları da olduğu ve tedbir kararı kalkınca birlikte kaldıkları ileri sürüldü. Mincican Ekmenci’nin cesedi polise ve savcının olayı yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı meydana geldiği apartmanda oturan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı " En üst kat komşumdu zaten. Kendisiyle görüşüyorduk. Çok iyi bir kadıncağızdı. Halk eğitimde muhasebe bilgisayar kurslarında hocalık yapıyordu,. Pahdemiden dolayı kurslar açılmadığında kendisi pazarda Maraş’tan annesinin gönderdiği salçaları satıyordu. İyi bir insandı. Eşi de bildiğim kadarıyla elektrik elektronik mühendisiydi. Çok üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.