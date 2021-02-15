Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Önceleri evdeki zamanın keyifli olması için küçük aksesuarlar alınmaya başlandı. Ardından bir biblo, bir tablo, hoş bir balkon derken, evde kalma süresi uzayınca, değişiklikler de 'daha kökten' olmaya başladı. Salonlara insan psikolojisine uygun renkler uygulanmaya başladı. Toplantıların online olarak yapılması sebebiyle ilk aylarda arka fon için kütüphaneler yapıldı. Ardından bu kütüphaneler yine sosyal medyada ve güldürü programlarında skeç konusu olmaya başlayınca toplantı arka fonları değiştirilmeye başlandı. Daha renkli, daha şık köşeler için iç mimarların kapısı çalındı. Tasarımcı Zeynep Uğurlu Çiçen, değişikliklerin daha çok canlı bağlantı için güzel köşelerde yoğunlaştığını söylüyor. Evde çalışmaya devam ettiğimiz şu günlerde geniş bir tadilat yapılmasa da küçük dokunuşlar yaptırmış tüketiciler... Evde eğitimin devam ettiği günümüzde, çocuğu olanlar da ona göre köşeler, odalar istemiş tasarımcılardan. Bahçesi olan ise hep şanslı. Bazısı kış bahçesi bazısı oturacak daha rahat alan istemiş... Kış gelince balkonlarını kapatıp dekore ettirmek isteyenlerin talepleri yoğunlaşmış... Bu alanlar tamamlanıp gözler şenlenince, sosyal medyadaki fotoğraflarda evin yeni hâlleri takipçilerle paylaşılır olmuş hâliyle...