Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde, ilk ders zilini çaldı. Bakan Selçuk "Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osmaniye'de merkeze ve ilçelere bağlı köy ve beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı. Tokat’ ve Siirt'te de salgın sonrası uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı. Tokat merkeze bağlı Kızılköy'de 8 derslikli Ata Yavalar ilkokulunda öğrenciler çevre köylerden servislerle okullarına getirildi. Okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına göre sıra olan öğrenciler İstiklal Marşını okuyarak sınıflarına girdi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Naz Saygılı (8), okullar açıldığı için yaşadığı sevinci dile getirerek, “Okulların açılacağını duyduğumda çok mutlu oldum. Gece uyuyamadım, gözüme uyku bile girmedi" dedi. İlkokul öğrencisi Ada Özdemir (9) ise arkadaşlarını tekrar görmekten mutlu olduğunu belirterek, “Evde sürekli sıkılıyorduk. Okullar açıldığı için çok mutlu oldum” diye konuştu.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt Köyü Ortaokulunda da yüz yüze eğitim başladı.

Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde 5. ve 8. sınıflarda bugünden itibaren okulda yüz yüze eğitime başlandı. Uzun bir sürenin ardından köy okulu öğrencileri okula adım atmanın sevincini yaşadı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması nedeni ile büyük bir mutluluk yaşadığını belirten 8. sınıf öğrencisi Burak Yeşilyurt, okulların tekrardan kapanmaması için dua ettiğini söyledi. Yeşilyurt, "Aylar sonra yine yüz yüze eğitime başladık. Öğretmenlerimi çok özlemiştim. Arkadaşlarımı da çok özlemiştim. Çok sevinçliyim" dedi.

Okulunu çok özlediğini dile getiren Sümeyye Yeşilyurt adlı öğrencide yüz yüze eğitimle geride kaldıkları konuları en kısa sürede tamamlamayı istediğini söyledi. Yeşilyurt, "8. sınıfta okuyorum. Okulumuz açıldı çok sevinçliyim. Aksöğüt köyünde oturuyorum. Yüz yüze eğitimle daha fazla geride kalmayız. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özlemişim. Çok sevinçliyim" diye konuştu.

Abdullah Yeşilyurt öğrenci ise "Aksöğüt köyü okulunda okuyorum. 8/A sınıfına gidiyorum. Yüz yüze eğitimi, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok özlemiştim. Canlı dersler çok yararlı olmuyordu. LGS yaklaştığı için endişeliydim, iyi ki yüz yüze eğitimler başladı" şeklinde konuştu.