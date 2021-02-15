Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hükümlü Mustafa Bozkurt (24), girdiği bunalım sonucu kaldığı koğuşta iple kendini astı. Mustafa Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Bozkurt'un cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.